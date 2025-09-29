Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Centro de Convenciones

Villa La Angostura fue sede del encuentro binacional del Rotary Club con reconocimientos “Vos Dejá Huella”

Sep 29, 2025

Con gran éxito se desarrolló en el Centro de Convenciones y Congresos “Arrayanes” la jornada organizada por el Rotary Club, en el marco del encuentro binacional de amistad “Chile–Argentina”.

Durante tres días, la localidad recibió a rotarios y jóvenes de ambos lados de la cordillera, quienes participaron de charlas, talleres, muestras culturales y espacios de integración bajo el lema de Rotary International “Dar de sí antes de pensar en sí”.Uno de los momentos más significativos fue la 1ª Edición de los Reconocimientos “Vos Dejá Huella”, impulsados por la Sede 7 Lagos del Rotary Club de Argentina–Pasaporte.

Se distinguió a ciudadanos y ciudadanas de Villa La Angostura por su compromiso comunitario, solidaridad y aportes al bienestar colectivo. Entre los reconocidos se encontraron referentes de distintos ámbitos sociales, deportivos, artísticos y solidarios, quienes representan con sus acciones el espíritu de servicio.

La jornada incluyó la exposición del CRIP Gustavo Verta, la charla abierta “Unidos para hacer el bien”, un taller de proyección de futuros encuentros y un show de danzas folclóricas de Argentina y Chile, que aportó el marco cultural y de integración.

Finalmente, autoridades de Rotary realizaron el cierre formal con una invitación a continuar trabajando por la paz y la amistad entre pueblos hermanos.

El encuentro finalizo sellando el compromiso de seguir impulsando propuestas que fortalezcan la cooperación binacional y el protagonismo de la comunidad local.

