El Municipio incorporará una nueva topadora para fortalecer los servicios públicos.

Luego de más de seis meses de iniciado el
proceso administrativo, el Concejo Deliberante de Villa La Angostura aprobó la
Ordenanza N° 4347/2026, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal a avanzar en la compra directa de una nueva topadora, que será
incorporada al parque de maquinaria municipal.
Durante este período se llevaron adelante
dos llamados a Licitación Pública (N° 06/2025), ambos declarados desiertos, lo
que habilitó, conforme al sistema de contrataciones previsto en la Carta
Orgánica Municipal y al régimen de excepción aplicable, la adquisición por vía
de compra directa para dar respuesta a una necesidad operativa concreta.
El equipo a adquirir es una topadora
marca Sinomach, modelo GTY160, recomendada por el área técnica de la Secretaría de Servicios Públicos por su adecuación a las tareas de mantenimiento urbano, obras y operatividad del Centro Ambiental.
En particular, esta maquinaria resulta
fundamental para el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos, ya
que permite el movimiento, compactación y cobertura diaria de los residuos,
optimizando el uso del espacio, reduciendo impactos ambientales y mejorando las
condiciones de operación y seguridad del predio.
La inversión prevista asciende a
$232.642.000, incluyendo flete, patentamiento y demás costos asociados.
Asimismo, se establecieron condiciones que optimizan su operatividad, como la
puesta en marcha en la localidad.
Asimismo, se destaca que, luego de muchos
años, el Municipio puede avanzar en la incorporación de este tipo de maquinaria
con fondos propios, lo que refleja un cambio concreto en su capacidad de
gestión: hoy, gracias al ordenamiento de sus cuentas y a una administración
responsable de los recursos públicos, es posible invertir en equipamiento
estratégico sin recurrir a financiamiento externo.
En este marco, el dictamen de la
Auditoría Municipal no solo avala la procedencia técnica y jurídica de la
contratación directa tras las instancias licitatorias desiertas, sino que
además delimita con claridad el rol institucional de cada órgano, reafirmando
el encuadre normativo y las competencias propias del Departamento Ejecutivo en
este tipo de procesos.
Desde el Ejecutivo Municipal destacaron
que esta incorporación resulta fundamental para mejorar la capacidad de
respuesta ante las demandas cotidianas, fortaleciendo la prestación de
servicios esenciales.
Asimismo, se agradece especialmente a los
bloques del Concejo Deliberante que sí acompañaron este pedido, comprendiendo
su importancia para el funcionamiento de los servicios municipales.
Con esta adquisición, el Municipio
continúa avanzando en el fortalecimiento de su infraestructura operativa,
priorizando la eficiencia en la gestión y la mejora de los servicios para
vecinos y vecinas.