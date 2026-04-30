El Municipio incorporará una nueva topadora para fortalecer los servicios públicos.





Luego de más de seis meses de iniciado el

proceso administrativo, el Concejo Deliberante de Villa La Angostura aprobó la

Ordenanza N° 4347/2026, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo

Municipal a avanzar en la compra directa de una nueva topadora, que será

incorporada al parque de maquinaria municipal.



Durante este período se llevaron adelante

dos llamados a Licitación Pública (N° 06/2025), ambos declarados desiertos, lo

que habilitó, conforme al sistema de contrataciones previsto en la Carta

Orgánica Municipal y al régimen de excepción aplicable, la adquisición por vía

de compra directa para dar respuesta a una necesidad operativa concreta.



El equipo a adquirir es una topadora

marca Sinomach, modelo GTY160, recomendada por el área técnica de la Secretaría de Servicios Públicos por su adecuación a las tareas de mantenimiento urbano, obras y operatividad del Centro Ambiental.



En particular, esta maquinaria resulta

fundamental para el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos, ya

que permite el movimiento, compactación y cobertura diaria de los residuos,

optimizando el uso del espacio, reduciendo impactos ambientales y mejorando las

condiciones de operación y seguridad del predio.



La inversión prevista asciende a

$232.642.000, incluyendo flete, patentamiento y demás costos asociados.

Asimismo, se establecieron condiciones que optimizan su operatividad, como la

puesta en marcha en la localidad.



Asimismo, se destaca que, luego de muchos

años, el Municipio puede avanzar en la incorporación de este tipo de maquinaria

con fondos propios, lo que refleja un cambio concreto en su capacidad de

gestión: hoy, gracias al ordenamiento de sus cuentas y a una administración

responsable de los recursos públicos, es posible invertir en equipamiento

estratégico sin recurrir a financiamiento externo.



En este marco, el dictamen de la

Auditoría Municipal no solo avala la procedencia técnica y jurídica de la

contratación directa tras las instancias licitatorias desiertas, sino que

además delimita con claridad el rol institucional de cada órgano, reafirmando

el encuadre normativo y las competencias propias del Departamento Ejecutivo en

este tipo de procesos.



Desde el Ejecutivo Municipal destacaron

que esta incorporación resulta fundamental para mejorar la capacidad de

respuesta ante las demandas cotidianas, fortaleciendo la prestación de

servicios esenciales.



Asimismo, se agradece especialmente a los

bloques del Concejo Deliberante que sí acompañaron este pedido, comprendiendo

su importancia para el funcionamiento de los servicios municipales.



Con esta adquisición, el Municipio

continúa avanzando en el fortalecimiento de su infraestructura operativa,

priorizando la eficiencia en la gestión y la mejora de los servicios para

vecinos y vecinas.





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