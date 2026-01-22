Angostura Informa

Centro de Convenciones

La Filarmónica 7 Lagos se presentó en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes

Ene 22, 2026

Ayer por la noche, en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” de Villa La Angostura, se llevó a cabo una destacada presentación de la Filarmónica 7 Lagos, en el marco del ciclo de conciertos del Conjunto de Cámara del Festival.
La velada contó con la participación de solistas del conjunto, quienes interpretaron un repertorio de alto nivel que incluyó obras de Ludwig van Beethoven, Piotr Illich Chaikovski y Wolfgang Amadeus Mozart, ofreciendo al público una experiencia musical de gran calidad artística y emotiva profundidad.
El concierto convocó a vecinos, vecinas y visitantes, consolidando una vez más a Villa La Angostura como un espacio de referencia para la música clásica y la cultura, y reafirmando el valor de estos encuentros que enriquecen la agenda cultural de la localidad.

