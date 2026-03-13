Angostura Informa

Centro de Convenciones

Villa La Angostura fue sede de la apertura del 4° Encuentro del Dispositivo Federal de las Defensorías del Pueblo de Neuquén

Mar 12, 2026

En la jornada de hoy se llevó adelante la apertura del 4° Encuentro del Dispositivo Federal de las Defensorías del Pueblo de la Provincia del Neuquén (DEFE) bajo el lema “Pacto por el Futuro”, en el Centro de Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura.
El encuentro tiene como objetivo fortalecer los espacios de diálogo entre las defensorías y la comunidad, promoviendo instancias de trabajo conjunto que permitan visibilizar el rol de estos organismos y su importancia en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Participaron del encuentro el Ingeniero Rubén Etcheverry, Secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), y Mariana Grosso, Jefa del Área de Servicios Públicos, Empresas, Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Como asi tambien, participaron defensoras y defensores del pueblo de distintas localidades de la provincia, entre ellos Sebastián Baltanas, Defensor del Pueblo de Villa La Angostura; Gustavo Ernesto Pereyra, Defensor de la Ciudad de Neuquén; Oscar Vázquez, Defensor de la Ciudad de Zapala; Valeria Caffaratti, Defensora de la Ciudad de Centenario; y Fernando Bravo, Defensor de la Ciudad de San Martín de los Andes.
Asimismo, estuvieron presentes defensores adjuntos de distintas localidades, entre ellos Emmanuel Guagliardo (Neuquén), Milagros Aldana Fernández Noya y Gonzalo Salaberry (San Martín de los Andes), junto al defensor adjunto de Villa La Angostura Matías Herrera y funcionarios del Gabinete Municipal y Concejales.

Este encuentro busca generar nuevas instancias de reflexión y trabajo conjunto, promoviendo la participación y el intercambio entre instituciones y la comunidad para proyectar políticas que fortalezcan el presente y el futuro de las defensorías del pueblo en la provincia.

