Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que NO se encuentra realizando la venta de bolsas de residuos.

Abr 30, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que NO se encuentra realizando la venta de bolsas de residuos, ni cuenta con ningún programa, campaña o modalidad de comercialización de las mismas.

En caso de detectar a personas ofreciendo o vendiendo bolsas de residuos en nombre del Municipio, se solicita a los vecinos y vecinas no adquirir dichos productos y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Apelamos a la colaboración de toda la comunidad para evitar este tipo de situaciones irregulares.

By Prensa Vla

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