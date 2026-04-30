La Municipalidad de Villa La Angostura informa que NO se encuentra realizando la venta de bolsas de residuos.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que NO se encuentra realizando la venta de bolsas de residuos, ni cuenta con ningún programa, campaña o modalidad de comercialización de las mismas.

En caso de detectar a personas ofreciendo o vendiendo bolsas de residuos en nombre del Municipio, se solicita a los vecinos y vecinas no adquirir dichos productos y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Apelamos a la colaboración de toda la comunidad para evitar este tipo de situaciones irregulares.