La Direccion de Medio Ambiente informa que se encuentra disponible la Declaración de Impacto Ambiental N°10/26 correspondiente al Expediente N.º 4-B-25.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra disponible para consulta la Declaración de Impacto Ambiental N°10/26, correspondiente al Expediente N.º 4-B-25, vinculada al proyecto de ampliación del Apart Hotel Bahía Montaña, a desarrollarse en el lote identificado con Nomenclatura Catastral N.º 16-21-071-3860-0027, en el sector de Puerto Manzano.

El proyecto contempla la incorporación de nuevos módulos edilicios destinados a incrementar la capacidad del establecimiento turístico existente, en un entorno con presencia de vegetación nativa y pendiente natural. La propuesta incluye infraestructura asociada, sistema de tratamiento de efluentes cloacales y medidas específicas para el manejo de escorrentías, protección del suelo y recomposición vegetal.

El Informe de Impacto Ambiental ha sido elaborado por una profesional habilitada, debidamente registrada, en cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza N.º 1580/04.

En este marco, se habilita el Registro de Oposición por el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación.

Durante este período, cualquier persona, organismo o entidad interesada podrá consultar la documentación y presentar observaciones u oposiciones debidamente fundadas respecto del proyecto evaluado.

Correo electrónico de consulta: medioambiente@villalaangostura.gov.ar