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Comenzó hoy el V Jornadas Patagónicas de Derecho Tributario, Aduanero y Penal Tributario.

Mar 19, 2026

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, participó en la apertura de las V Jornadas Patagónicas de Derecho Tributario, Aduanero y Penal Tributario.

Estuvo acompañado en el panel de apertura por la Dra. Débora Burstzyn y el Dr. Javier Barraza, quienes presidieron el encuentro.Este evento ha sido declarado de Interés Institucional por el Tribunal Fiscal de la Nación.

En el temario se proponen temas relevantes como la tributación local y federal, la prescripción tributaria, la presión fiscal, la armonización fiscal, la inteligencia artificial aplicada al derecho tributario, el derecho penal y aduanero, la reforma tributaria y la evasión fiscal y previsional, entre otros.

El encuentro reúne a participantes de todo el país y del exterior, consolidando a Villa La Angostura como destino de congresos y convenciones.

By Prensa Vla

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