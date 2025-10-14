21° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Villa La Angostura – Del 13 al 19 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones.

La Municipalidad de Villa La Angostura, junto a La Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, invita a disfrutar de una nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, un clásico cultural de nuestra localidad que celebra la lectura, la creatividad y el encuentro comunitario.

Durante una semana, niñas, niños, jóvenes y familias podrán participar de talleres, presentaciones de libros, espectáculos, charlas y propuestas artísticas.

También habrá un Mercadillo Gráfico el fin de semana, y actividades especiales con escritoras, ilustradoras y músicos invitados.

📍 Centro de Convenciones “Arrayanes”

📅 Del 13 al 19 de octubre

🎟️ Entrada libre y gratuita