21° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Villa La Angostura – Del 13 al 19 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones.

Oct 14, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, junto a La Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, invita a disfrutar de una nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, un clásico cultural de nuestra localidad que celebra la lectura, la creatividad y el encuentro comunitario.

Durante una semana, niñas, niños, jóvenes y familias podrán participar de talleres, presentaciones de libros, espectáculos, charlas y propuestas artísticas.

También habrá un Mercadillo Gráfico el fin de semana, y actividades especiales con escritoras, ilustradoras y músicos invitados.

📍 Centro de Convenciones “Arrayanes”

📅 Del 13 al 19 de octubre

🎟️ Entrada libre y gratuita

Otras noticias

Centro de Convenciones

14 octubre, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Gestión conjunta entre la Municipalidad de Villa La Angostura y el EPEN en Villa La Angostura, para ampliar beneficios en la localidad.

14 octubre, 2025
Secretaría de Deportes Secretaría de Deportes y Juventudes

Curso de Deportes Alternativos con puntaje docente.

14 octubre, 2025
Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo se encuentra en la busqueda de perfiles laborales para futuras oportunidades de empleo.

14 octubre, 2025