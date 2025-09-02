Llega el 6° Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física 2025 en Villa La Angostura.

¡Ya están abiertas las inscripciones!Llega el 6° Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física 2025, por primera vez a Villa La Angostura.

Bajo el lema “Entornos Saludables, Psicomotríces y Recreativos desde la Educación Física”, este espacio formativo busca ampliar la oferta académica y profesional en toda la provincia.

El Congreso otorga puntaje docente según Resolución CPE N° 0681/2025.📅 Villa La Angostura: 25 y 26 de septiembre📝 Inscripciones abiertas hasta el 22/09 en Villa La Angostura a través del link

https://mdeportes.neuquen.gob.ar/Acreditaciones2.0/congreso2025-vla.jsp