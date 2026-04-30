Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Aniversario de Villa la Angostura – Convocatoria a Instituciones a postular “Jóvenes Destacados”

Abr 30, 2026

La Municipalidad de Villa la Angostura, convoca a todas las Instituciones a participar en el Certamen “Jovenes Destacados” .
Este importante Certamen, establecido por Ordenanza, tiene como objetivo principal valorizar las acciones éticas y solidarias de los Jóvenes entre 16 y 25 años de edad.
Con este Certamen se busca además, estimular su participación en asuntos de bien común y promover prácticas de honestidad, esfuerzo, respeto, empatía y solidaridad.
La selección se llevará a cabo el próximo 15 de Mayo en el marco de un nuevo aniversario de la Localidad.

Los perfiles de los postulantes deben ser entregados (un sobre por postulante)en mesa de entradas de la Municipalidad, ubicada en calle Obispo de Nevarez 32, en sobre cerrado indicando en este, la institución que lo presenta y la leyenda ” Jóvenes Destacados”, dirigido a la Secretaria de Gobierno, como plazo máximo se establece el día 10 de Mayo del corriente año.
Para consultas, pueden dirigirse a:
gobierno@villalaangostura.gov.ar.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

El Municipio incorporará una nueva topadora para fortalecer los servicios públicos.

Abr 30, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y NORMAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Abr 29, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Suspensión de la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo

Abr 29, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

El Municipio incorporará una nueva topadora para fortalecer los servicios públicos.

30 abril, 2026 Prensa Vla
Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que NO se encuentra realizando la venta de bolsas de residuos.

30 abril, 2026 Prensa Vla
Dirección de Medio Ambiente

La Direccion de Medio Ambiente informa que se encuentra disponible la Declaración de Impacto Ambiental N°10/26 correspondiente al Expediente N.º 4-B-25.

30 abril, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Aniversario de Villa la Angostura – Convocatoria a Instituciones a postular “Jóvenes Destacados”

30 abril, 2026 Prensa Vla