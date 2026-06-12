La Secretaría de Hábitat continua trabajando en las definiciones del Convenio Neuquén Habita.

Desde la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo queremos aportar precisión sobre el estado del expediente correspondiente al Convenio Neuquén Habita.

El avance del proyecto de las viviendas del barrio El Pinar se encuentra sujeto a las definiciones técnicas y urbanísticas que debe establecer la Secretaría de Planeamiento, las cuales permitirán confirmar el emplazamiento de las restantes viviendas contempladas en el convenio y brindar respuesta a la información oportunamente solicitada por la Junta Vecinal.

Asimismo, estamos trabajando para fortalecer una instancia de articulación directa con el Concejo Deliberante, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos, optimizar los tiempos de gestión y garantizar la transparencia y el acceso a la información en cada una de las etapas del trabajo en curso.

Nuestro compromiso es continuar trabajando de manera coordinada entre las distintas áreas involucradas.