Comenzó hoy en Villa La Angostura el TECNAP 2026, uno de los encuentros más importantes vinculados a la innovación, tecnología y modernización del Estado, que se desarrolla del 27 al 29 de mayo en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes.

El evento reúne a gobiernos, empresas tecnológicas, especialistas y referentes del ecosistema GovTech, con el objetivo de fortalecer la transformación digital y mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía.

La apertura estuvo marcada por el III° Foro Argentino de Equipos de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, donde destacados especialistas abordaron los desafíos actuales en materia de seguridad digital, inteligencia artificial, soberanía tecnológica y protección de datos.

Durante las jornadas se llevarán adelante conferencias, paneles y talleres sobre inteligencia artificial, infraestructura digital, ciberseguridad y modernización de la gestión pública, consolidando a TECNAP 2026 como un espacio clave para debatir el futuro del Estado digital en la región.