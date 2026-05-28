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Centro de Convenciones Cultura

Alejandro Serravalle Quartet presenta un gran concierto homenaje a Astor Piazzolla en Villa La Angostura.

May 28, 2026

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad al concierto de Alejandro Serravalle Quartet. El evento se realizará el próximo sábado 13 de junio de 2026 a las 20:00 hs en el Centro de Convenciones Arrayanes, con entrada libre y gratuita.
Alejandro Serravalle —destacado bajista, compositor y Embajador Cultural de Mar del Plata— regresa a la localidad para brindar un espectáculo centrado en la inmortal obra de Astor Piazzolla, tras haber grabado dos discos junto al nieto del célebre maestro.

El músico cuenta con un fuerte lazo con Villa La Angostura, habiendo participado previamente en la Fiesta de los Jardines junto a artistas locales.
Músicos de primer nivel en escena
Para este gran homenaje, Serravalle se presenta rodeado por una formación de excelencia integrada por exmúsicos del virtuoso Luis Salinas:
Lucas Muñoz (Piano)
Joel Borghi (Batería)
Ce Lugani (Voz), quien interpretará canciones en inglés y español.
El cuarteto ofrecerá un repertorio dinámico que combinará los arreglos originales de la obra de Piazzolla con composiciones propias y clásicos de la música argentina, logrando un ensamble único de estilos y matices ideal para todo el público angosturense.

By Prensa Vla

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