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Protección civil Secretaría de Atención al Vecino Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial Secretaría de Servicios Públicos Seguridad, Tránsito, Transporte y Protección Civil

Se realizó la segunda reunión de coordinación del Plan de Invierno 2026.

Jun 12, 2026

En el marco del Plan de Invierno 2026, el día 11 de junio se llevó a cabo la segunda reunión de coordinación operativa, con el objetivo de evaluar los recursos disponibles del Municipio y fortalecer la organización interna para dar respuesta a las distintas contingencias climáticas que puedan presentarse durante la temporada.

El encuentro fue encabezado por la directora de Protección Civil, Aldana Rodríguez, junto a su equipo técnico, y contó con la participación de la Secretaría y la Subsecretaría de Servicios Públicos, representadas por Paulina Goicochea y Eduardo Mendoza, respectivamente. También participaron el secretario de Atención al Vecino, Alejo Grechi, la Subsecretaria de Seguridad y Ordenamiento Vial, representado por el Director de Tránsito y Transporte, Claudio Salamanca y Emilio Molla, tecnico de Planeamiento.

Durante la reunión se realizó un relevamiento de los recursos humanos y materiales con los que cuenta actualmente el Municipio para afrontar las emergencias propias del invierno, además de definir la organización interna y los mecanismos de coordinación entre las distintas áreas operativas de acuerdo con los diferentes escenarios climáticos previstos.

Estas instancias de trabajo permiten optimizar la planificación, fortalecer la articulación entre los equipos municipales y garantizar una respuesta más rápida y eficiente ante eventuales situaciones que puedan afectar a la comunidad.

Asimismo, se recuerda a los vecinos la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación, donde se brindarán actualizaciones sobre el estado de situación y las recomendaciones correspondientes ante las condiciones meteorológicas.

By Prensa Vla

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