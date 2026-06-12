¿Tenés un emprendimiento y querés llevarlo al próximo nivel? Esta oportunidad es para vos

Ya están abiertas las inscripciones para Impacta Neuquén 2026, un programa pensado para acompañar a emprendedores y emprendedoras de toda la provincia que quieran fortalecer, profesionalizar y hacer crecer sus proyectos.
Más allá de la posibilidad de acceder a un aporte económico de hasta $20 millones, el verdadero valor de Impacta Neuquén está en el recorrido: un proceso de formación, mentorías y acompañamiento técnico diseñado para brindar herramientas concretas que permitan mejorar la gestión, fortalecer el modelo de negocio y potenciar las oportunidades de crecimiento.
A través de instancias virtuales y presenciales, los participantes podrán capacitarse en temas clave como:
✔️ Modelado de negocios
✔️ Comunicación efectiva
✔️ Marketing digital
✔️ Plan de negocios
✔️ Economía circular y triple impacto
✔️ Desarrollo de habilidades emprendedoras
La modalidad virtual permite que emprendedores de toda la provincia puedan acceder a contenidos de calidad, compartir experiencias y adquirir conocimientos aplicables a sus proyectos, sin importar dónde se encuentren.
Si tenés un emprendimiento en marcha, buscás incorporar valor agregado, generar impacto positivo en tu comunidad y proyectar un crecimiento sostenible, te invitamos a sumarte.
Tenés tiempo para inscribirte hasta el 21 de junio. – Tel : 2944- 241615 – empleo@villalaangostura.gov.ar – Cupos limitados.
Link de Inscripción: https://mintrabajoydh.neuquen.gob.ar/empleaneuquen/empleo/impacta-neuquen
El crecimiento de un emprendimiento no ocurre de un día para otro. Se construye con capacitación, acompañamiento y decisión. ¡Este puede ser el próximo paso para hacer crecer tu proyecto!