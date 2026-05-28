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Centro de Convenciones

La Vice Intendente Tamara Martínez dio la bienvenida a Tecnap 2026.

May 27, 2026

En el marco de la apertura de Tecnap 2026, la Vice Intendente de Villa La Angostura, Tamara Martínez, brindó las palabras de bienvenida a los participantes y referentes del sector tecnológico y educativo que participan del encuentro en nuestra localidad.Tecnap 2026 reúne a instituciones, especialistas y público en general de la región y el país, con el objetivo de generar espacios de intercambio sobre innovación, tecnología y educación aplicada.

Durante su intervención, la Vice Intendente destacó la importancia de acercar estas instancias a Villa La Angostura para fortalecer el vínculo entre la comunidad local y las nuevas herramientas tecnológicas, y reafirmó el acompañamiento del municipio a estas iniciativas que promuevan el desarrollo tecnológico y la formación.

“Desde el municipio trabajamos para que Villa La Angostura sea un espacio de encuentro para el conocimiento y la innovación.

Eventos como Tecnap permiten que todas las personas, y en particular nuestros jóvenes, accedan a experiencias que amplían sus oportunidades”, expresó la Vice Intendente Tamara Martínez.

La actividad comenzó el día de hoy y se está llevando a cabo en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes”, los días 27, 28 y 29 de mayo.

By Prensa Vla

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