Nuevos Egresados en Adultos 2000 – Termina la Secundaria

“Nunca es tarde: 85 egresados celebraron la finalización de sus estudios secundarios en Villa La

Angostura”

Más de 150 personas se reunieron este miércoles en el Centro de Convenciones

Arrayanes para celebrar el egreso de 85 personas que lograron finalizar sus estudios

secundarios a través del programa Adultos 2000.

Familiares, amigos y miembros de la localidad acompañaron este emotivo encuentro

que reconoció el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de personas que decidieron

retomar sus estudios en la adultez y alcanzar una meta largamente esperada.

Desde hace más de siete años, la Biblioteca del Mallín coordina localmente el programa

Adultos 2000 – Terminá la Secundaria, brindando asesoramiento, acompañamiento y

orientación a quienes desean completar sus estudios secundarios en modalidad virtual.

Gracias a este trabajo sostenido, cientos de vecinos han encontrado una oportunidad

concreta para finalizar una etapa educativa fundamental y abrir nuevas posibilidades para

su desarrollo personal y laboral.

La ceremonia estuvo marcada por la emoción de los egresados y sus familias, quienes

celebraron juntos el logro alcanzado luego de meses —y en muchos casos años— de

esfuerzo, disciplina y dedicación, evidenciando el impacto que tiene la educación cuando

existen espacios de apoyo y acompañamiento cercanos a la comunidad.

Desde la Biblioteca del Mallín destacaron la importancia de seguir promoviendo

propuestas educativas para niños, jóvenes y adultos, reafirmando el compromiso de la

institución con la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para toda la

comunidad.

La finalización de los estudios secundarios representa mucho más que la obtención de un

título: significa el cumplimiento de un objetivo personal, la posibilidad de proyectar nuevos

desafíos y la demostración de que nunca es tarde para volver a aprender y alcanzar los

sueños pendientes.

Para más información sobre el programa Adultos 2000, los interesados pueden acercarse

a la Biblioteca del Mallín o comunicarse a través de sus canales de contacto:

Facebook: Biblio del Mallin

Instagram: @bibliotecadelmallin

Celular: 294-462-0602