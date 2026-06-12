Nuevos Egresados en Adultos 2000 – Termina la Secundaria

“Nunca es tarde: 85 egresados celebraron la finalización de sus estudios secundarios en Villa La
Angostura”
Más de 150 personas se reunieron este miércoles en el Centro de Convenciones
Arrayanes para celebrar el egreso de 85 personas que lograron finalizar sus estudios
secundarios a través del programa Adultos 2000.
Familiares, amigos y miembros de la localidad acompañaron este emotivo encuentro
que reconoció el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de personas que decidieron
retomar sus estudios en la adultez y alcanzar una meta largamente esperada.
Desde hace más de siete años, la Biblioteca del Mallín coordina localmente el programa
Adultos 2000 – Terminá la Secundaria, brindando asesoramiento, acompañamiento y
orientación a quienes desean completar sus estudios secundarios en modalidad virtual.
Gracias a este trabajo sostenido, cientos de vecinos han encontrado una oportunidad
concreta para finalizar una etapa educativa fundamental y abrir nuevas posibilidades para
su desarrollo personal y laboral.
La ceremonia estuvo marcada por la emoción de los egresados y sus familias, quienes
celebraron juntos el logro alcanzado luego de meses —y en muchos casos años— de
esfuerzo, disciplina y dedicación, evidenciando el impacto que tiene la educación cuando
existen espacios de apoyo y acompañamiento cercanos a la comunidad.
Desde la Biblioteca del Mallín destacaron la importancia de seguir promoviendo
propuestas educativas para niños, jóvenes y adultos, reafirmando el compromiso de la
institución con la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para toda la
comunidad.
La finalización de los estudios secundarios representa mucho más que la obtención de un
título: significa el cumplimiento de un objetivo personal, la posibilidad de proyectar nuevos
desafíos y la demostración de que nunca es tarde para volver a aprender y alcanzar los
sueños pendientes.
Para más información sobre el programa Adultos 2000, los interesados pueden acercarse
a la Biblioteca del Mallín o comunicarse a través de sus canales de contacto:
Facebook: Biblio del Mallin
Instagram: @bibliotecadelmallin
Celular: 294-462-0602