Villa La Angostura avanza en su promoción turística con el impulso de Enviatur y la sinergia público–privada

El organismo oficial de turismo en conjunto con Enviatur y la agencia de marketing turístico Madzen, lanza su estrategia de promoción digital del destino de cara a la temporada de verano.

Villa La Angostura, noviembre 2025

El Ente de Promoción Turística Enviatur, integrado por las cámaras empresariales del sector y la Secretaría de Turismo Municipal, impulsa el desarrollo de un plan integral de posicionamiento digital y marketing de destino, para potenciar la visibilidad de Villa La Angostura en plataformas digitales, consolidando su imagen como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional.

En este marco, el Plan tiene por objetivo posicionar a Villa La Angostura como un destino turístico de referencia, reconocido por su sostenibilidad, la excelencia en la oferta de servicios y la experiencia única que brinda a los visitantes, integrando la conservación ambiental con el desarrollo económico y social.

El desafío es implementar en el mediano plazo una promoción que tenga alto impacto en la audiencia, generar engagement con los actores del sector turístico local, provincial, nacional e internacional y mostrar una manera diferente y sostenible de visitar un destino de la Patagonia Argentina.

La promoción turística estará ligada principalmente a la experiencia de visitar Villa La Angostura a través de 3 ejes: naturaleza & responsabilidad, aventura & activo, experiencia & encuentro; los cuales invitan a descubrir un destino moderno ubicado en la Patagonia Argentina, región internacionalmente posicionada turísticamente.

Agenda turística de cara a la temporada de verano

La temporada estival viene marcada por grandes experiencias al aire libre, competencias y eventos que convocan a visitantes de todo el país y del mundo.

La combinación de naturaleza, deportes y calidad en los servicios turísticos convierte a Villa La Angostura en un punto de encuentro imperdible para quienes buscan vivir la Patagonia en su máxima expresión.

Los eventos de los últimos meses de 2025 incluyen el K42 del 6 al 9 de noviembre, Gran Fondo 7 Lagos los días 22 y 23 de noviembre; Mil Millas el 27 de noviembre; El Cruce, del 1 al 6 de diciembre.

La agenda 2026 y todos los detalles se pueden encontrar en: http://www.villalaangosturaturismo.gob.ar

Esta acción de promoción turística se enmarca dentro del Plan Estratégico de Promoción Turística 2025-2027, impulsado por Enviatur que busca posicionar a Villa La Angostura como un destino sostenible, innovador y con una marcada identidad propia.