Condolencias por el fallecimiento de Silvia Bruss

La Municipalidad de Villa La Angostura lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Silvia Bruss, arquitecta, madre, exfuncionaria municipal y vecina comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestra comunidad.

Durante la década de 1990 se desempeñó como funcionaria de esta Municipalidad, contribuyendo con profesionalismo, dedicación y vocación de servicio a la construcción de una Villa La Angostura mejor. Su compromiso con la comunidad y su permanente aporte al desarrollo local dejan una huella imborrable que será recordada por todos quienes tuvieron el privilegio de conocerla y compartir su labor.

El Gobierno Municipal hace llegar sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos con profundo respeto y afecto en este doloroso momento, y elevando una oración por su eterno descanso.