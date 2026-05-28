Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaria de Turismo

WINTER PASS Villa La Angostura 2026 – Secretaría de Turismo.

May 28, 2026

La Secretaria de Turismo realiza el lanzamiento de Winter Pass, el invierno que necesitás, en Villa La Angostura. Con el Winter Pass vas a poder acceder a beneficios exclusivos para planificar tu escapada de invierno a Villa La Angostura en la Patagonia Argentina: disfrutá experiencias, gastronomía, alojamiento y mucho más, con promociones especiales para la temporada 2026

¿Cómo funciona?

1. Descargá el Winter Pass desde la web oficial de turismo de VLA.

2. Elegí los beneficios que querés utilizar.

3. Contactá directamente a cada prestador para realizar tu reserva y mostrale el Winter Pass en PDF descargado. 

4. ¡Disfrutá tu invierno en Villa La Angostura!

Bases y condiciones

Beneficios válidos reservando antes del 30/06/2026 para viajar durante julio, agosto y septiembre de 2026. Beneficios sujetos a disponibilidad al momento de la reserva, que será informada por cada prestador turístico. 

Descargalo aquí:  WINTERPASSVLA 2026

Encontrá abajo beneficios especiales en : 

1. Alojamientos

2. Actividades y excursiones

3. Gastronomía

4. Servicios de traslados

5. Comercios

Para mas informacion : https://www.villalaangosturaturismo.gob.ar/winter-pass-2026/

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

VILLA LA ANGOSTURA FORTALECE SU POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL EN LA WTM LATIN AMERICA 2026.

Abr 17, 2026
Secretaria de Turismo

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el Concurso de Precios N° 4, para el desarrollo del nuevo sitio web oficial de Turismo.

Mar 27, 2026
Secretaria de Turismo

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el Concurso de Precios N° 4, para el desarrollo del nuevo sitio web oficial de Turismo.

Mar 26, 2026

Otras noticias

Secretaria de Turismo

WINTER PASS Villa La Angostura 2026 – Secretaría de Turismo.

28 mayo, 2026 Prensa Vla
Deportes

El grupo de Newcom “Los Arrayanes” de Villa La Angostura continúa desarrollando una intensa agenda deportiva y recreativa.

28 mayo, 2026 Prensa Vla
Residuos

La Dirección de Residuos Sólidos Urbanos continua con la limpieza de espacios publicos.

28 mayo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Encuentro Regional Comunidad en Acción Región De Los Lagos Del Sur.

28 mayo, 2026 Prensa Vla