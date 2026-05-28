WINTER PASS Villa La Angostura 2026 – Secretaría de Turismo.

La Secretaria de Turismo realiza el lanzamiento de Winter Pass, el invierno que necesitás, en Villa La Angostura. Con el Winter Pass vas a poder acceder a beneficios exclusivos para planificar tu escapada de invierno a Villa La Angostura en la Patagonia Argentina: disfrutá experiencias, gastronomía, alojamiento y mucho más, con promociones especiales para la temporada 2026.

¿Cómo funciona?

1. Descargá el Winter Pass desde la web oficial de turismo de VLA.

2. Elegí los beneficios que querés utilizar.

3. Contactá directamente a cada prestador para realizar tu reserva y mostrale el Winter Pass en PDF descargado.

4. ¡Disfrutá tu invierno en Villa La Angostura!

Bases y condiciones

Beneficios válidos reservando antes del 30/06/2026 para viajar durante julio, agosto y septiembre de 2026. Beneficios sujetos a disponibilidad al momento de la reserva, que será informada por cada prestador turístico.

Descargalo aquí: WINTERPASSVLA 2026

Encontrá abajo beneficios especiales en :

1. Alojamientos

2. Actividades y excursiones

3. Gastronomía

4. Servicios de traslados

5. Comercios

Para mas informacion : https://www.villalaangosturaturismo.gob.ar/winter-pass-2026/