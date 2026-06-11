La Municipalidad de Villa La Angostura informa que el Gobernador de la Provincia envió a la Legislatura el proyecto para financiar la obra ALIVILLA.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, envió a la Honorable Legislatura Provincial el proyecto de ley para autorizar un financiamiento destinado a la ejecución de la obra ALIVILLA, una infraestructura energética considerada estratégica para el desarrollo de la localidad y la región.

La iniciativa contempla la gestión de un crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta 137,845 millones de dólares, recursos que estarán destinados a la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial e incluyen, entre otras obras, la interconexión eléctrica Alicurá – Villa La Angostura (ALIVILLA).

El proyecto prevé la construcción de una línea de alta tensión de 132 kV que conectará Villa La Angostura con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de Alicurá, permitiendo reemplazar el actual esquema de generación aislada y fortaleciendo la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico.

De concretarse, esta obra representará un paso fundamental para el crecimiento de Villa La Angostura, brindando una infraestructura energética acorde a las necesidades de una localidad en permanente desarrollo y con una importante actividad turística y productiva.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se destaca este avance como una noticia de gran relevancia para la comunidad, ya que constituye un paso concreto hacia una solución estructural para el abastecimiento eléctrico de la localidad, promoviendo un desarrollo más sustentable e integrado para toda la región.