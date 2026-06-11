Acompañamiento a proyecto educativo de ciencia, tecnología y biotecnología en la Escuela N.º 186.

Desde el FabLab Villa La Angostura, dependiente del Área de Desarrollo Sostenible y organizado por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables de la Municipalidad de Villa La Angostura, estamos acompañando a la Escuela Primaria N° 186 en el desarrollo de un taller de Ciencia y Tecnología destinado a estudiantes de la institución.

Durante esta propuesta educativa, los alumnos se encuentran incorporando conocimientos fundamentales de programación, electrónica y fabricación digital, desarrollando competencias vinculadas a las nuevas tecnologías y la resolución de problemas mediante metodologías de aprendizaje basadas en proyectos.

Como instancia de aplicación práctica de estos contenidos, los estudiantes trabajarán en el diseño y construcción de un invernadero tecnológico orientado a la producción de hortalizas, hongos gourmet y espirulina cultivada en biorreactores.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto será la utilización de la espirulina como biofertilizante natural, aprovechando sus propiedades para estimular el crecimiento vegetal, fortalecer las plantas frente a diferentes factores de estrés y contribuir a la estabilidad de las condiciones ambientales dentro del invernadero.

Esta experiencia permitirá integrar conocimientos de biotecnología, automatización, energías renovables, electrónica y producción sustentable, promoviendo una mirada interdisciplinaria sobre los desafíos ambientales y productivos actuales.

Asimismo, el proyecto será presentado por los estudiantes en las instancias locales y provinciales de la Feria de Ciencias, brindándoles la oportunidad de compartir los resultados de su trabajo, fortalecer habilidades de comunicación científica y representar a la comunidad educativa de Villa La Angostura.

A través de iniciativas como esta, el Municipio de Villa La Angostura continúa impulsando políticas públicas vinculadas a la economía del conocimiento, promoviendo espacios de formación que acercan a niños y jóvenes a la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo sostenible, generando oportunidades para el futuro de nuestra región.

FabLab Villa La Angostura Área de Desarrollo Sostenible Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables Municipalidad de Villa La Angostura

“Sembrando conocimiento para cosechar futuro. Ciencia, tecnología y biotecnología al servicio de la educación y el desarrollo sostenible de Villa La Angostura.”