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Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

VILLA LA ANGOSTURA FORTALECE SU POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL EN LA WTM LATIN AMERICA 2026.

Abr 17, 2026

En el marco de una política activa de promoción turística impulsada por el gobierno local, Villa La Angostura participó en la World Travel Market (WTM) Latin America 2026, una de las ferias más relevantes del sector a nivel regional.

La Subsecretaria de Turismo, Lorena Reumann, representó institucionalmente a la localidad, junto el presidente de la AHyRVLA, Martín Suero, llevando adelante una agenda estratégica orientada a consolidar la presencia del destino en mercados internacionales, con especial énfasis en el fortalecimiento del vínculo con el mercado brasileño.

La participación en este espacio internacional, que reúne a 49 países y más de 800 marcas expositoras, responde a una clara decisión de gestión de continuar posicionando a Villa La Angostura como un destino competitivo durante todo el año, destacando especialmente su oferta invernal encabezada por nuestro centro de ski Boutique Cerro Bayo.

Asimismo, se avanzó en la generación de vínculos comerciales, el intercambio con actores clave del sector y la promoción de una propuesta turística integral basada en la calidad de sus servicios, su entorno natural y su identidad como destino de excelencia en la Patagonia.

Desde el Ejecutivo municipal se reafirma el compromiso de seguir impulsando acciones concretas que potencien el desarrollo turístico, entendiendo al sector como uno de los principales motores de la economía local.

By Prensa Vla

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