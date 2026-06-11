La Municipalidad impulsa el proyecto interinstitucional “Juventudes en Movimiento”

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano –Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Área de Dispositivos Territoriales (Ley 2302)–, la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables y la Subsecretaría de Deportes, pone en marcha el proyecto interinstitucional “Juventudes en Movimiento”, una propuesta destinada a adolescentes de entre 12 y 18 años.

La iniciativa surge del trabajo articulado entre las distintas áreas municipales con el objetivo de generar espacios de encuentro, participación y desarrollo integral para las juventudes de la localidad, promoviendo vínculos saludables, hábitos de vida activos y alternativas recreativas, deportivas y culturales.

Enmarcado en la Ley Provincial 2302 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el proyecto reconoce a las juventudes como sujetos de derecho y busca fortalecer su acceso a la recreación, el deporte, la cultura y la participación comunitaria.

Como primera actividad, el próximo martes 16 de junio, a partir de las 21:00 horas, se llevará a cabo la propuesta “Mundial con amigxs” en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado. Durante la jornada, las y los adolescentes podrán compartir la transmisión de los partidos de la Selección Argentina en pantalla gigante, en un espacio pensado para el encuentro, la integración y el disfrute colectivo.

Desde el Municipio se invita a los jóvenes de la localidad a participar de esta iniciativa, que busca seguir construyendo espacios de pertenencia y participación para las juventudes de Villa La Angostura.