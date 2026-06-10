La Provincia del Neuquén presenta la Temporada Invernal 2026 en Buenos Aires

El Gobierno de la Provincia del Neuquén realizo la presentación oficial de la Temporada Invernal 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el evento tuvo lugar en Ruta Haus, donde se presentó toda la oferta de nieve, naturaleza y servicios turísticos del territorio provincial; con el objetivo de mostrar la oferta turística ante operadores turísticos, agencias de viajes, prensa especializada y público general.El evento conto con la presencia del Señor Gobernador de la Provincia, Cr. Rolando Figueroa, la Senadora Nacional, Julieta Corroza, la Diputada Nacional, Karina Maureira, la Ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Estevez, el Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer, la Secretaria de Turismo, Jimena Aguilar, el Presidente de Neuquén Tour, Gustavo Fernández Capiet, el Sr. Pablo Torres García, propietario del Centro de Sky Cerro Bayo, como así también autoridades provinciales y representantes de los principales centros de esquí y localidades cordilleranas como San Martín de los Andes, Caviahue-Copahue y Villa Pehuenia.

Durante la presentación se anunciaron las fechas de apertura de los centros invernales, novedades en infraestructura, conectividad aérea, propuestas para familias, y beneficios para reservas anticipadas, también estuvieron presentes expositores provinciales mostrando su oferta.

“Neuquén tiene una temporada de nieve de clase internacional. Esta presentación en Buenos Aires es clave para mostrar la diversidad de nuestro destino, la calidad de la nieve en el Cerro Bayo y la hospitalidad que caracteriza a Villa la Angostura”, señaló el Intendente Javier Murer.

La acción forma parte del plan de promoción provincial para fortalecer la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante el invierno 2026.