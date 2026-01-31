Angostura Informa

Segunda Reunión Pública de Información del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes en Villa la Angostura.

Ene 30, 2026

El día de ayer, jueves 29/1 a las 19:30 hs, se realizó en el Centro de Convenciones una nueva reunión pública de información sobre el Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes, el cual se enmarca dentro del Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”, entre entes territoriales de los Alpes Franceses y la Patagonia Argentina.

Durante la reunión, se exhibió una presentación para explicar en detalle cómo funciona el Fondo de Apoyo, cuáles son los requisitos para aplicar, y qué tipo de proyectos se pueden presentar, entre otros temas, además de responder dudas y consultas de los participantes.

La reunión contó con un gran apoyo de la comunidad local. Más de 20 personas asistieron a la misma, algunas de las cuales se encuentran desarrollando proyectos concretos para postular.

La reunión resultó entonces de gran utilidad para aclarar algunas inquietudes y particularidades de los términos de referencia planteados por el mismo.Desde el Equipo de Proyecto, los incentivamos a presentar sus proyectos, y les recordamos que tienen tiempo hasta el 13 de febrero de 2026 a las 16 horas para postularse.

En el siguiente link encontrarán toda la información relacionada a esta iniciativa: https://drive.google.com/drive/folders/1fXDDQeF7Ge5KNXxtYlMj8NVHj10YZzgk?usp=drive_link

