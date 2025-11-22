Comenzó el Gran Fondo Siete Lagos en Villa La Angostura

En el día de hoy comenzó oficialmente la edición 14 del Gran Fondo Siete Lagos, uno de los eventos deportivos más importantes de la región, que reúne a ciclistas de todo el país y del extranjero en un recorrido único por los paisajes cordilleranos.

Durante la jornada se realizaran las acreditaciones, y el retiro de sus correspondientes kits. Paralelamente en el Gimnasio Enrique Barbagelata esta la feria con la participación de más de 30 marcas locales, nacionales e internacionales, con stands de puesta a punto, exhibiciones, música en vivo y diversas propuestas para el público.

El Gran Fondo Siete Lagos continuará durante el fin de semana con las distintas modalidades de competencia que conectan Villa La Angostura con San Martín de los Andes, consolidándose año tras año como un evento deportivo y turístico de relevancia nacional.