Provincia comienza una obra clave para el saneamiento ambiental en La Angostura.

El presidente del EPAS, Gustavo Hernández y el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, encabezaron una reunión que marca el inicio de la planta de pretratamiento provenientes de efluentes de camiones atmosféricos de la localidad. En el encuentro donde participaron técnicos de la Unidad Ejecutora Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y del municipio de Villa La Angostura, se expusieron los alcances de la obra, una infraestructura estratégica para el saneamiento ambiental de la localidad.

Una vez culminada la planta, la misma permitirá tratar adecuadamente los líquidos transportados por camiones atmosféricos antes de su ingreso a la planta de tratamiento existente, dando respuesta a una problemática histórica vinculada a la topografía de la ciudad y a la falta de redes cloacales domiciliarias. Actualmente, alrededor del 75% de la población utiliza pozos ciegos para la disposición de sus efluentes, que deben ser vaciados periódicamente mediante este servicio.

Esta situación genera un impacto ambiental significativo, ya que el manejo inadecuado de estos efluentes puede afectar el suelo, las napas y los cuerpos de agua, especialmente en una localidad de alta sensibilidad ambiental y fuerte impronta turística como Villa La Angostura. La puesta en marcha de la planta permitirá reducir riesgos ambientales, mejorar el control de los vertidos y fortalecer la protección del entorno natural.

Durante el encuentro, el presidente del EPAS subrayó el alcance técnico y ambiental del proyecto: “Con esta obra, Villa La Angostura será la primera localidad de la provincia en contar con una planta de pretratamiento para camiones atmosféricos”.

En ese sentido, confirmó que los trabajos están próximos a comenzar: “El contrato ya está firmado y en los próximos días comenzarán las tareas iniciales. Es una decisión de gestión que fortalece el saneamiento y el cuidado del ambiente”.

Por su parte, el intendente Murer destacó la importancia de avanzar con una solución de fondo: “Desde el inicio de la gestión asumimos este problema como una prioridad. Hoy podemos decir que la obra comienza y que Villa La Angostura da un paso clave en el cuidado del ambiente y la calidad de vida de vecinos y turistas”.

Asimismo, valoró el acompañamiento provincial y el trabajo conjunto: “Es el resultado de un trabajo articulado con el Gobierno Provincial y el EPAS, que permitió transformar una necesidad histórica en una obra concreta”.

La ejecución de la planta es posible gracias a las gestiones encabezadas por el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, que permitieron acceder a financiamiento de la CAF, con una inversión de 2.370 millones de pesos aportados por el Gobierno Provincial. La obra estará a cargo de la UTE VICA Construcciones S.R.L. – Bridge Hydrogen S.A., con un plazo de ejecución de 300 días.

La nueva planta posicionará a Villa La Angostura como referencia provincial en gestión ambiental, consolidando una solución integral para el tratamiento de efluentes, reduciendo impactos ambientales negativos y acompañando el crecimiento urbano y turístico de la localidad con criterios de sustentabilidad y planificación a largo plazo.