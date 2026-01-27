Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Celebramos el Día de la Educación Ambienta

Ene 26, 2026

Hoy celebramos el Día de la Educación Ambiental porque es una herramienta clave para construir una ciudadanía informada, participativa y capaz de tomar decisiones que cuiden el ambiente en lo cotidiano.

Por eso compartimos estas 8 claves para repensar tus actividades en el aula, construidas a partir del enfoque de trabajo de la Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Son orientaciones para planificar propuestas con sentido pedagógico y enfoque territorial, fortaleciendo aprendizajes significativos y promoviendo la acción responsable en la vida cotidiana.

By Prensa Vla

