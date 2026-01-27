Celebramos el Día de la Educación Ambienta

Hoy celebramos el Día de la Educación Ambiental porque es una herramienta clave para construir una ciudadanía informada, participativa y capaz de tomar decisiones que cuiden el ambiente en lo cotidiano.

Por eso compartimos estas 8 claves para repensar tus actividades en el aula, construidas a partir del enfoque de trabajo de la Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Son orientaciones para planificar propuestas con sentido pedagógico y enfoque territorial, fortaleciendo aprendizajes significativos y promoviendo la acción responsable en la vida cotidiana.