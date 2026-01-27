Estado de las bombas del sistema de agua potable

Ante publicaciones recientes que hacen referencia a la supuesta inexistencia de tres
bombas autorizadas para su compra en el año 2024, la Municipalidad de Villa La Angostura
considera necesario realizar una aclaración técnica y administrativa, a fin de llevar
tranquilidad a la comunidad y aportar información precisa.
En primer lugar, corresponde aclarar que las tres bombas autorizadas oportunamente
por el Concejo Deliberante existen, están debidamente documentadas y se
encuentran bajo control y responsabilidad técnica del Municipio. No se trata de
equipos “desaparecidos”, sino de bombas que hoy están afectadas a un proceso operativo
complejo.
Actualmente, el sistema cuenta con tres bombas de 100 HP:
● Dos de ellas se encuentran instaladas en el sector del Pozo Romano.
● Una de esas bombas será reemplazada por uno de los equipos nuevos que llegó
recientemente, junto con una bomba de mayor porte, debido a que el equipo
actualmente instalado presenta fallas por desgaste progresivo.
Las fallas detectadas responden a un fenómeno técnico conocido: la presencia persistente
de arena blanca en el acuífero, que continúa en circulación dentro del sistema, provoca un
desgaste acelerado sobre los cuerpos de bomba, ejes y componentes internos. Este
deterioro genera apagados automáticos por sobrecalentamiento o cuando se alcanza
determinado caudal de trabajo, obligando a retirar, intervenir o reemplazar equipos con
mayor frecuencia de la habitual.
En este contexto, uno de los cuerpos de bomba fue reutilizado para resolver una falla crítica
en el Pozo Romano, quedando el motor correspondiente en resguardo técnico, como parte
de una estrategia de contingencia para sostener el servicio.
Es importante remarcar que:
● Las bombas no están perdidas ni fuera del sistema.
● Se encuentran localizadas, documentadas y afectadas a tareas de instalación,
reemplazo, reparación o resguardo técnico.
● La prioridad del Municipio es garantizar la continuidad del servicio de agua
potable, aun cuando ello implique reconfigurar equipos, reutilizar componentes y
tomar decisiones operativas de emergencia.
En cuanto al procedimiento administrativo, corresponde recordar que el Concejo Deliberante
autoriza la compra de equipamiento, y que la adquisición, recepción, instalación y afectación
operativa es responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a los
procedimientos vigentes. Dicho proceso se ha cumplido y se encuentra debidamente
respaldado.
El Municipio continúa trabajando de manera permanente para estabilizar el sistema,
incorporar nuevos equipos y avanzar hacia una infraestructura más sólida, previsible y
confiable, que permita evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.