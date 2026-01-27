Estado de las bombas del sistema de agua potable

Ante publicaciones recientes que hacen referencia a la supuesta inexistencia de tres

bombas autorizadas para su compra en el año 2024, la Municipalidad de Villa La Angostura

considera necesario realizar una aclaración técnica y administrativa, a fin de llevar

tranquilidad a la comunidad y aportar información precisa.



En primer lugar, corresponde aclarar que las tres bombas autorizadas oportunamente

por el Concejo Deliberante existen, están debidamente documentadas y se

encuentran bajo control y responsabilidad técnica del Municipio. No se trata de

equipos “desaparecidos”, sino de bombas que hoy están afectadas a un proceso operativo

complejo.

Actualmente, el sistema cuenta con tres bombas de 100 HP:

● Dos de ellas se encuentran instaladas en el sector del Pozo Romano.

● Una de esas bombas será reemplazada por uno de los equipos nuevos que llegó

recientemente, junto con una bomba de mayor porte, debido a que el equipo

actualmente instalado presenta fallas por desgaste progresivo.

Las fallas detectadas responden a un fenómeno técnico conocido: la presencia persistente

de arena blanca en el acuífero, que continúa en circulación dentro del sistema, provoca un

desgaste acelerado sobre los cuerpos de bomba, ejes y componentes internos. Este

deterioro genera apagados automáticos por sobrecalentamiento o cuando se alcanza

determinado caudal de trabajo, obligando a retirar, intervenir o reemplazar equipos con

mayor frecuencia de la habitual.

En este contexto, uno de los cuerpos de bomba fue reutilizado para resolver una falla crítica

en el Pozo Romano, quedando el motor correspondiente en resguardo técnico, como parte

de una estrategia de contingencia para sostener el servicio.



Es importante remarcar que:

● Las bombas no están perdidas ni fuera del sistema.

● Se encuentran localizadas, documentadas y afectadas a tareas de instalación,

reemplazo, reparación o resguardo técnico.

● La prioridad del Municipio es garantizar la continuidad del servicio de agua

potable, aun cuando ello implique reconfigurar equipos, reutilizar componentes y

tomar decisiones operativas de emergencia.

En cuanto al procedimiento administrativo, corresponde recordar que el Concejo Deliberante

autoriza la compra de equipamiento, y que la adquisición, recepción, instalación y afectación

operativa es responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a los

procedimientos vigentes. Dicho proceso se ha cumplido y se encuentra debidamente

respaldado.

El Municipio continúa trabajando de manera permanente para estabilizar el sistema,

incorporar nuevos equipos y avanzar hacia una infraestructura más sólida, previsible y

confiable, que permita evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.