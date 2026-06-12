Se invita al “Taller de Socorros Básicos” abierto a toda la comunidad

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de Protección Civil, invita a vecinos y vecinas a participar del Taller de Socorros Básicos, una capacitación destinada a brindar conocimientos fundamentales para actuar de manera segura y eficaz ante situaciones de emergencia hasta la llegada de los servicios especializados.

La actividad se realizará el martes 16 de junio de 2026, a las 8:30 horas, y está abierta a todo público, por lo que no se requieren conocimientos previos para participar.

Durante la jornada se abordarán técnicas y procedimientos básicos de primeros auxilios, promoviendo herramientas que pueden resultar fundamentales para asistir a una persona en una situación crítica y contribuir a la prevención de riesgos en la comunidad.

Las personas interesadas podrán inscribirse enviando un correo electrónico a proteccioncivil@villalaangostura.gov.ar