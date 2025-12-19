Angostura Informa

Tradicional Concierto de Navidad de Villa La Angostura reunió a más de 250 vecinos y vecinas.

Dic 18, 2025

Anoche, el Centro de Convenciones Arrayanes fue escenario del X Tradicional Concierto de Navidad de Villa La Angostura, un encuentro musical que celebró el espíritu navideño con gran convocatoria de la localidad.

Más de 250 personas asistieron para disfrutar de las interpretaciones del Ensamble Sinfónico de Villa La Angostura y del Coro de Villa La Angostura, acompañados por la participación especial de la Orquesta del programa de integración social desde la música de la Asociación BPW (ISA de Villa La Angostura). Este programa había sido difundido por la Municipalidad como parte de la invitación oficial a la comunidad días atrás. 

El concierto contó también con la presencia de autoridades locales: el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti, la Lic. Jimena Aguilar, Secretaria de Turismo, Lic. Lorena Reumann, Subsecretaria de Turismoy el Concejal Héctor Venica. 

La Municipalidad agradece a quienes participaron y a quienes hicieron posible la realización del concierto, consolidando una vez más este tradicional espacio de encuentro y expresión artística en la ciudad.

