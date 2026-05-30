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La Direccion de Medio Ambiente informa que se encuentra disponible la Declaración de Impacto Ambiental N°10/26 correspondiente al Expediente N.º 3-C-26.

May 29, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra en evaluación ambiental el proyecto correspondiente a una vivienda unifamiliar a desarrollarse sobre el lote identificado como NC 16-21-075-6031, ubicado sobre calle Cascada N.º 52, Barrio Calfuco.

En el marco del Expediente N.º 3-C-26, la Dirección de Ambiente emitió la Declaración de Impacto Ambiental N.º 10/26 correspondiente al proyecto evaluado.

El proyecto contempla la construcción de una vivienda organizada en dos volúmenes edilicios mediante sistema constructivo industrializado de madera laminada cruzada (CLT), incorporando medidas de mitigación ambiental, manejo de escorrentías, tratamiento autónomo de efluentes mediante biodigestores y acciones de recomposición forestal.

En el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal N.º 1580/04, se habilita un período de oposición de quince (15) días hábiles administrativos a partir de la presente publicación.

Durante dicho plazo, cualquier persona física o jurídica interesada podrá presentar observaciones u oposiciones debidamente fundadas respecto del proyecto evaluado.

El expediente podrá ser consultado en la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública (Expte. 3-C-26).

DIA 10-26 EXP 3-c-26Descarga

By Prensa Vla

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