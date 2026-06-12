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Casa de la Cultutra

Sumate a “Casa Cultural Joven” .

Jun 12, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables y la Secretaría de Cultura, informa que vuelve “Casa Cultural Joven”, una propuesta pensada especialmente para adolescentes de la comunidad.

Se trata de un espacio de encuentro, recreación y creatividad destinado a jóvenes de entre 13 y 18 años, donde podrán compartir distintas actividades en un ambiente cuidado y participativo.

La iniciativa incluye propuestas como metegol, ping pong, tejo, juegos de mesa y meriendas, promoviendo la socialización, el uso del tiempo libre de manera saludable y la construcción de vínculos entre pares.

Las actividades se desarrollarán todos los sábados de 18 a 21 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en Las Frambuesas 32. Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de espacios que fomentan la inclusión, la participación juvenil y el desarrollo integral de las y los jóvenes de Villa La Angostura.

By Prensa Vla

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