Guido Franco Ferrari realizara una exhibición en el MAC

Guido Franco Ferrari
Pintor nacido en Bariloche (1994). vive en Villa La Angostura y pinta la Patagonia desde muy joven. cuenta con más de doce exhibiciones en Europa y dos en Estados Unidos, Brazil, además de las que realiza constantemente en Argentina.
Amante de la montaña, pinta regularmente au plein air. Vida rural, cotidianidad Patagónica, paisajes salvajes y fauna autóctona son sus temas más comunes.
En la Patagonia, sus obras se encuentran exhibidas en Colección Georg (San Martín de los Andes), Estancia de Arte (Villa la Angostura) y Hotel Llao Llao (Bariloche).-
GUIDO FRANCO FERRARI SE PRESENTARA EL 5 DE JUNIO A LAS 19 HS.-
LA INAUGURACION ESTARA ACOMPAÑADO POR SUR ESTEPA, MUSICO INVITADO
LA MUESTRA ESTARÁ HASTA EL 3 DE JULIO DE 2026.-