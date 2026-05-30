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Guido Franco Ferrari realizara una exhibición en el MAC

May 29, 2026

Guido Franco Ferrari
Pintor nacido en Bariloche (1994). vive en Villa La Angostura y pinta la Patagonia desde muy joven. cuenta con más de doce exhibiciones en Europa y dos en Estados Unidos, Brazil, además de las que realiza constantemente en Argentina.
Amante de la montaña, pinta regularmente au plein air. Vida rural, cotidianidad Patagónica, paisajes salvajes y fauna autóctona son sus temas más comunes.
En la Patagonia, sus obras se encuentran exhibidas en Colección Georg (San Martín de los Andes), Estancia de Arte (Villa la Angostura) y Hotel Llao Llao (Bariloche).-

GUIDO FRANCO FERRARI SE PRESENTARA EL 5 DE JUNIO A LAS 19 HS.-

LA INAUGURACION ESTARA ACOMPAÑADO POR SUR ESTEPA, MUSICO INVITADO

LA MUESTRA ESTARÁ HASTA EL 3 DE JULIO DE 2026.-

By Prensa Vla

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