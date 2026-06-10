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Cultura

Villa La Angostura será sede de un destacado encuentro de orquestas.

Jun 9, 2026

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura anuncia la realización de un concierto especial que reunirá en un mismo escenario a las agrupaciones musicales de dos localidades de la provincia.

El próximo sábado 20 de junio, a partir de las 20:00 horas, el Centro de Convenciones local albergará este concierto encuentro. La jornada cultural contará con la participación de la Orquesta Escuela Municipal de Villa La Angostura y la Orquesta Infantil y Juvenil de Aluminé, cuyos integrantes deleitarán al público con una selección de su repertorio musical y el fruto de su trabajo formativo.

Este concierto se presenta como un valioso espacio de intercambio cultural y pedagógico entre ambas comunidades, promoviendo el desarrollo de los jóvenes músicos de la región.

Desde la organización informaron que el evento es abierto a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Detalles del concierto:

  • Fecha: Sábado 20 de junio
  • Horario: 20:00 Hs
  • Lugar: Centro de Convenciones de Villa La Angostura
  • Entrada: Libre y gratuita
  • Organiza: Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura

By Prensa Vla

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