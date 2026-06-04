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Información de Villa La Angostura

Casa de la Cultutra Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Se encuentran abiertas las inscripciones para la Orquesta Escuela Municipal 2026

Jun 4, 2026

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para la Orquesta Escuela Municipal, correspondientes al ciclo lectivo 2026.
Este programa tiene como objetivo promover la formación musical académica y el desarrollo cultural de niños, niñas y jóvenes de la localidad, brindando la posibilidad de aprender y perfeccionarse en distintos instrumentos musicales dentro de un espacio de aprendizaje, integración y crecimiento artístico.
La oferta académica para este ciclo incluye:
Contrabajo
Violonchelo
Clarinete
Trompeta
Los alumnos formarán parte de diferentes agrupaciones de acuerdo con su nivel técnico y el proceso pedagógico desarrollado, integrando la Orquesta Inicial o la Orquesta Avanzada.
Información e inscripciones
Las personas interesadas en conocer los requisitos de inscripción o realizar consultas pueden comunicarse a través de los siguientes canales:
en la misma Casa de la Cultura, o al E-mail: cultura@villalaangostura.gov

By Prensa Vla

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