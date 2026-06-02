“En Modo Avión”: adolescentes que invitan a pensar

Hoy, en el Centro de Convenciones Arrayanes, se realizó una jornada de teatro y reflexión protagonizada por adolescentes de la Casa de la Cultura Semper Moverat junto a estudiantes de la Escuela Primaria N°104.

A través de la obra En Modo Avión, escrita íntegramente por los jóvenes y dirigida por la actriz Gaby Suárez, se abordaron con humor y creatividad temáticas vinculadas al uso de la tecnología, las redes sociales, los vínculos y la convivencia.

La propuesta se desarrolló en el marco de las actividades de concientización sobre bullying y ciberbullying, promoviendo el diálogo, la escucha y la reflexión colectiva entre niños, niñas y adolescentes.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se continúa acompañando e impulsando espacios culturales y educativos que fortalecen la participación y el pensamiento crítico de las nuevas generaciones.