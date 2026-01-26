Guardavidas por un día: una experiencia para conocer el trabajo que cuida nuestras aguas.

Este lunes 26 de enero, a partir de las 10 horas, se llevará adelante en el Lago Correntoso la jornada “Guardavidas por un día”, una propuesta abierta a la comunidad que invita a conocer de cerca cómo es la labor diaria de los guardavidas de Villa La Angostura.

Durante la actividad, los y las participantes podrán aprender, compartir y vivenciar aspectos del rol fundamental que cumplen quienes trabajan en la prevención y el cuidado de nuestras aguas, en un entorno natural emblemático de la localidad.

La jornada tendrá lugar en el Lago Correntoso, con acceso libre y gratuito.