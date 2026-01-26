Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado Sin categoría

Guardavidas por un día: una experiencia para conocer el trabajo que cuida nuestras aguas.

Ene 26, 2026

Este lunes 26 de enero, a partir de las 10 horas, se llevará adelante en el Lago Correntoso la jornada “Guardavidas por un día”, una propuesta abierta a la comunidad que invita a conocer de cerca cómo es la labor diaria de los guardavidas de Villa La Angostura.

Durante la actividad, los y las participantes podrán aprender, compartir y vivenciar aspectos del rol fundamental que cumplen quienes trabajan en la prevención y el cuidado de nuestras aguas, en un entorno natural emblemático de la localidad.

La jornada tendrá lugar en el Lago Correntoso, con acceso libre y gratuito.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizará una nueva reunión de información sobre el Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes.

Ene 26, 2026
Comunicado Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables Secretaría de Servicios Públicos

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO SEGURO DEL AGUA ANTE CORTES DEL SERVICIO.

Ene 23, 2026
Comunicado

Comienzan los trabajos de instalación para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua.

Ene 22, 2026

Otras noticias

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizará una nueva reunión de información sobre el Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes.

26 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

“Vení a jugar”Espacio de juego libre

26 enero, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Convocatoria al Concurso de Huertas Familiares.

26 enero, 2026 Prensa Vla
Comunicado Sin categoría

Guardavidas por un día: una experiencia para conocer el trabajo que cuida nuestras aguas.

26 enero, 2026 Prensa Vla