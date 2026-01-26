Se realizará una nueva reunión de información sobre el Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes.

En el marco del Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”, el mes pasado se lanzó el “Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes”, el cual tiene como objetivo principal apoyar iniciativas ecológicas con enfoque hacia el desarrollo sostenible en los municipios de Villa la Angostura y Villa Traful y sus alrededores, en la Provincia del Neuquén.

La Coordinación Local del Proyecto los invita a una nueva reunión pública de información sobre el mismo el día jueves 29/1/2026 a las 19:30hs en el Centro de Convenciones Arrayanes.

Recordamos también que hay tiempo de presentar sus proyectos hasta el 13 de febrero de 2026 a las 16 hs.

Para conocer todos los detalles sobre la iniciativa, puede acceder al siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1fXDDQeF7Ge5KNXxtYlMj8NVHj10YZzgk?usp=drive_link

Ante cualquier duda o consulta, puede contactarse con coordinacionbinacional@villalaangostura.gov.ar