RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO SEGURO DEL AGUA ANTE CORTES DEL SERVICIO.

La Secretaría de Servicios Públicos junto a la Secretaría de Atención al Vecino brinda recomendaciones sobre el manejo seguro del agua a la localidad:

• Verificar el estado del tanque domiciliario. En caso de observar sedimentos, se recomienda realizar su limpieza. Esto evitará que, al normalizarse el servicio, el ingreso de agua remueva la suciedad acumulada en el fondo.

• Se recuerda que es responsabilidad de cada vecino realizar la limpieza de los tanques de agua al menos una vez al año.

• Una vez restablecido el servicio de agua, se recomienda no consumir agua de red durante las primeras 2 o 3 horas y continuar utilizando agua envasada. Esto permite la correcta estabilización del cloro residual para que el agua sea segura.

• Evitar lavar alimentos con agua de red hasta que haya transcurrido el período mencionado.

• Durante el tiempo en que el servicio se encuentre interrumpido, evitar el consumo de alimentos crudos que no hayan sido previamente lavados con agua segura.

• En caso de obtener agua no envasada de arroyos o lagos, se recuerda que debe ser tratada antes de su consumo:– Agregar 2 gotas de hipoclorito (lavandina común) por cada litro de agua y dejar actuar 30 minutos.– Como alternativa, hervir el agua durante 3 minutos y dejarla reposar tapada.

• Priorizar el lavado de manos con agua segura o agua envasada.

• En caso de solicitar agua a domicilio mediante camión cisterna provisto por el municipio, se recuerda que no es apta para consumo directo y debe ser tratada mediante cloración o alguno de los métodos mencionados anteriormente.