Alertas meteorológicas por viento y nevadas.



El SMN emitió alertas para el jueves 11/06 y viernes 12/06 por viento y nevadas en distintos sectores de la provincia, que pueden afectar circulación de las rutas nacionales.

Se solicita extremar las precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

❗Se recuerda que la portación de cadenas físicas es obligatoria para circular en rutas nacionales.

Además, antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional y canales oficiales: argentina.gob.ar/rutasnacionales.