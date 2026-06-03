Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obra Pública – Comunicado Institucional.

Ante las consultas recibidas por parte de vecinos y medios de comunicación, así como las publicaciones periodísticas referidas a una intervención realizada en un lote del sector Villa Correntoso, la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública considera oportuno brindar información adicional sobre las actuaciones realizadas, el estado actual del expediente y las medidas de recomposición ambiental dispuestas, a fin de despejar dudas y aportar precisiones sobre el caso.La situación fue detectada durante una inspección realizada por personal municipal el 23 de abril de 2026.

Durante dicha inspección se constató la apertura de una traza interna mediante movimientos de suelo ejecutados sin autorización, que generaron taludes y la exposición de raíces de ejemplares nativos remanentes, así como la extracción de quince (15) ejemplares de arrayán y cuatro (4) ejemplares jóvenes de coihue sin las autorizaciones correspondientes ni expediente de obra activo.

Estas circunstancias motivaron el labrado del Acta de Infracción N° 1726. Las actuaciones fueron posteriormente remitidas al Tribunal Municipal de Faltas para su tratamiento.Tras analizar los antecedentes técnicos y administrativos incorporados al expediente, el Tribunal Municipal de Faltas dictó resolución aplicando las sanciones previstas por la normativa vigente y ordenando medidas de recomposición ambiental.

La evaluación técnica realizada consideró no solo la extracción de ejemplares nativos, sino también la alteración del terreno producto de los movimientos de suelo ejecutados para la apertura del camino interno. Los ejemplares afectados corresponden a especies nativas de alto valor ambiental, paisajístico y cultural para Villa La Angostura.

En cumplimiento de dicha resolución, la Dirección de Ambiente notificó esta semana a los responsables la obligación de presentar un Plan de Recomposición Ambiental elaborado por un profesional competente en la materia.

Entre otras acciones, dicho plan deberá contemplar la recomposición del sector intervenido mediante la restitución del terreno alterado por la apertura del camino interno, incluyendo las medidas necesarias para aproximar el sector a sus condiciones previas, la protección de los ejemplares remanentes afectados y una reforestación compensatoria con un mínimo de cincuenta y siete (57) ejemplares nativos, incluyendo al menos veinte (20) arrayanes de tamaño mediano.

La recomposición ambiental no se limita a la plantación de árboles. El proceso requerirá seguimiento técnico, tareas de mantenimiento y controles posteriores para evaluar la supervivencia de los ejemplares implantados, la recuperación de la cobertura vegetal y la evolución general del área afectada.

La recuperación ambiental del sector demandará varios años de seguimiento y mantenimiento, por lo que las acciones exigidas no se agotan con la plantación inicial de ejemplares. La Dirección de Ambiente continuará interviniendo en el expediente hasta verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas.

Desde la Municipalidad se recuerda que las autorizaciones previas para intervenir sobre vegetación nativa, realizar movimientos de suelo o ejecutar proyectos con potencial impacto ambiental constituyen herramientas fundamentales para evaluar riesgos, prevenir daños y compatibilizar el desarrollo de actividades con la conservación del patrimonio natural de Villa La Angostura.

La protección del ambiente requiere no solo sancionar cuando corresponde, sino principalmente actuar de manera preventiva. Por ello, se invita a propietarios, profesionales y desarrolladores a realizar las consultas y tramitaciones necesarias antes de intervenir sobre el territorio, evitando así situaciones que pueden generar impactos ambientales difíciles de revertir.

Jessica Marini Directora de Medio AmbienteMunicipalidad de Villa La Angostura

Arq. Andrea Aldea Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obras PúblicasMunicipalidad de Villa La Angostura