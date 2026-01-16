Angostura Informa

Casa de la Cultutra

Función solidaria de la obra “Venecia” en la Casa de la Cultura

Ene 16, 2026

Este sábado 17 de enero, la Casa de la Cultura será escenario de una función solidaria de la obra “Venecia”, presentada por el grupo Semper Moverat, con el objetivo de recaudar fondos para colaborar en la lucha contra los incendios forestales.

La propuesta invita a reflexionar y asumir un compromiso colectivo frente a una problemática que afecta directamente a nuestros bosques y a la comunidad. La función será a la gorra, y se realizarán dos presentaciones, a las 20 h y 21.30 h, en la Casa de la Cultura, ubicada en Las Frambuesas 32.

Las personas interesadas pueden reservar su lugar con anticipación a través de Instagram: @sempermoverat o por WhatsApp al 54 9 294 455 4034.La obra no es recomendada para público infantil.

By Prensa Vla

