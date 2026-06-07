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CUBO: Arte, Memoria y Movimiento en la Casa de la Cultura

Jun 6, 2026

En el marco de la Conmemoración por los 15° Años de una fecha que transformó nuestra región, nos encontramos a través del arte en la Casa de la Cultura.La Obra CUBO, es una experiencia de danza contemporánea y música electrónica en vivo, que en esta ocasión adquiere un significado aún más profundo.Es una puesta en escena creada por artistas locales independientes, Emilio Hernández, Mariana Pereyra.

El proyecto nace como una reflexión sobre la fenomenología de un trauma y cómo la experiencia individual toma forma y movimiento. A través de la improvisación simultánea entre sonido, iluminación y cuerpo, los artistas abren la posibilidad de modificar y reinventar un reflejo artístico de la resiliencia y la transformación de nuestra propia comunidad.

“Creemos que la Cultura Local es un pilar de nuestra identidad, acompañar a los Artistas significa generar condiciones para que puedan crear, mostrar su trabajo en su propia comunidad”, expreso el Subsecretario de Cultura, Walter Ercoli.

La Subsecretaria de Cultura, sigue acompañando a los Artistas locales, brindando los espacios para difundir las distintas propuestas Culturales.

By Prensa Vla

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