CONVOCATORIA ABIERTA: ÁREAS CULTURALES 2026 

La Casa de la Cultura invita a artistas, docentes, artesanos y talleristas de los oficios a

presentar sus propuestas para el ciclo de talleres, cursos y actividades para la edición

2026 del programa “Áreas Culturales”.



Buscamos proyectos innovadores que fomenten el desarrollo artístico y comunitario

en nuestra localidad.

–Requisitos para la Postulación

Para garantizar la transparencia y el marco legal de las actividades, los aspirantes

deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Situación Fiscal: Contar con inscripción vigente en el Monotributo (presentar

constancia de inscripción de ARCA/AFIP).

Certificado de Libre Deuda: Presentar el comprobante municipal/provincial de libre

deuda actualizado.

Antecedentes Penales: Presentar el Certificado de Antecedentes Penales emitido por

el Registro Nacional de Reincidencia.



–Datos del Tallerista

Nombre y Apellido completo

DNI / CUIL.

Teléfono de contacto y Correo electrónico.

Breve Trayectoria: (Máximo 200 palabras) Experiencia en la disciplina y en docencia.

Currículum Vitae del tallerista.



–Detalles del Proyecto

Nombre de la actividad

Resumen de la Propuesta: ¿De qué trata el taller y qué técnica se enseñará?

Público Objetivo: Selección múltiple (Niñez, Adolescentes, Adultos, Adultos Mayores).

Cupo Máximo: Cantidad de personas que pueden participar por clase.

Fundamentación: ¿Por qué es importante este taller para la comunidad?

Objetivos: logros que los participantes alcanzarán.

Frecuencia, metodología y duración: Días, Cómo serán las clases (Teóricas, prácticas,

dinámicas), horas semanales La actividad tendrá una duración máxima 4 meses)

Requerimientos de espacios, sala con: mesas, sillas, espejos, conexión eléctrica,

sonido, escenario, etc.

Insumos Necesarios: Detallar qué materiales debería aportar casa de la cultura y qué

materiales aportaría el tallerista



-Recepción de propuestas

Casa de la Cultura: las frambuesas 32

Por E-mail a: admcultura@villalaangostura.gov.ar

Plazo de recepción: Hasta el 30 de marzo de 2026.