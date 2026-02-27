CONVOCATORIA ABIERTA: ÁREAS CULTURALES 2026 

La Casa de la Cultura invita a artistas, docentes, artesanos y talleristas de los oficios a
presentar sus propuestas para el ciclo de talleres, cursos y actividades para la edición
2026 del programa “Áreas Culturales”.
Buscamos proyectos innovadores que fomenten el desarrollo artístico y comunitario
en nuestra localidad.
–Requisitos para la Postulación
Para garantizar la transparencia y el marco legal de las actividades, los aspirantes
deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:
Situación Fiscal: Contar con inscripción vigente en el Monotributo (presentar
constancia de inscripción de ARCA/AFIP).
Certificado de Libre Deuda: Presentar el comprobante municipal/provincial de libre
deuda actualizado.
Antecedentes Penales: Presentar el Certificado de Antecedentes Penales emitido por
el Registro Nacional de Reincidencia.
–Datos del Tallerista
Nombre y Apellido completo
DNI / CUIL.
Teléfono de contacto y Correo electrónico.
Breve Trayectoria: (Máximo 200 palabras) Experiencia en la disciplina y en docencia.
Currículum Vitae del tallerista.
–Detalles del Proyecto
Nombre de la actividad
Resumen de la Propuesta: ¿De qué trata el taller y qué técnica se enseñará?
Público Objetivo: Selección múltiple (Niñez, Adolescentes, Adultos, Adultos Mayores).
Cupo Máximo: Cantidad de personas que pueden participar por clase.
Fundamentación: ¿Por qué es importante este taller para la comunidad?
Objetivos: logros que los participantes alcanzarán.
Frecuencia, metodología y duración: Días, Cómo serán las clases (Teóricas, prácticas,
dinámicas), horas semanales La actividad tendrá una duración máxima 4 meses)
Requerimientos de espacios, sala con: mesas, sillas, espejos, conexión eléctrica,
sonido, escenario, etc.
Insumos Necesarios: Detallar qué materiales debería aportar casa de la cultura y qué
materiales aportaría el tallerista
-Recepción de propuestas
Casa de la Cultura: las frambuesas 32
Por E-mail a: admcultura@villalaangostura.gov.ar
Plazo de recepción: Hasta el 30 de marzo de 2026.