Vuelve Casa Cultural Joven con propuestas para este verano.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, a partir de este sábado 10, retoman las actividades en la Casa Cultural Joven con una nueva propuesta de verano destinada a adolescentes y jóvenes de la localidad.

En esta oportunidad, se dará inicio al espacio de juegos de mesa, una actividad pensada para jóvenes de 12 a 18 años, que se desarrollará los sábados de 18 a 21 horas.

La participación es libre y gratuita.La iniciativa forma parte del programa “Verano en Casa Cultural Joven”, cuyo objetivo es generar espacios de encuentro, recreación y participación para las juventudes, promoviendo el compartir, el juego y la construcción de vínculos en un ambiente cuidado y acompañando.

Desde el Municipio se invita a las y los jóvenes a sumarse, venir con amigos y disfrutar de una tarde diferente en la Casa Cultural Joven.