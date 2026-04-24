Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Casa de la Cultutra Municipalidad de Villa la Angostura

CONVOCATORIA: “DIBUJÁ NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO”

Abr 24, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Cultura, invita a artistas, arquitectos, estudiantes y aficionados al dibujo a participar de la convocatoria “Dibujá nuestro Patrimonio Histórico”, en el marco del Calendario del Corredor Cultural Sur 2026–2027.
La propuesta busca poner en valor el patrimonio local a través de la mirada artística de la comunidad, promoviendo la identidad cultural y el registro visual de espacios significativos de la localidad.
Las obras deberán presentarse en formato hoja A4, con un máximo de hasta tres trabajos por persona. Como requisito, cada participante deberá adjuntar sus datos personales, el sitio representado y una breve reseña sobre la experiencia del dibujo.
La recepción de trabajos estará abierta hasta el miércoles 29 de abril en la Casa de la Cultura.
Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición en el marco del Aniversario de la Villa y, además, cinco de ellas serán elegidas para integrar el Calendario Oficial.
Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en la Casa de la Cultura o vía mail a: cultura@villalaangostura.gov.ar, enviando nombre, DNI y teléfono de contacto.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Pre-Inscripción a talleres 2026 – Área de la Mujer

Abr 24, 2026
Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibió a la Ministra de Juventud, Cultura y Deportes de la provincia de Neuquén, Josefina Codermatz

Abr 24, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

CONCURSO DE LICENCIAS DE TAXI Y REMIS

Abr 23, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Pre-Inscripción a talleres 2026 – Área de la Mujer

24 abril, 2026 Prensa Vla
Casa de la Cultutra Municipalidad de Villa la Angostura

CONVOCATORIA: “DIBUJÁ NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO”

24 abril, 2026 Prensa Vla
Protección civil

Se realizó un nuevo curso de RCP en Villa La Angostura para vecinos e instituciones

24 abril, 2026 Prensa Vla
Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibió a la Ministra de Juventud, Cultura y Deportes de la provincia de Neuquén, Josefina Codermatz

24 abril, 2026 Prensa Vla