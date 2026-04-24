La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Cultura, invita a artistas, arquitectos, estudiantes y aficionados al dibujo a participar de la convocatoria “Dibujá nuestro Patrimonio Histórico”, en el marco del Calendario del Corredor Cultural Sur 2026–2027.

La propuesta busca poner en valor el patrimonio local a través de la mirada artística de la comunidad, promoviendo la identidad cultural y el registro visual de espacios significativos de la localidad.

Las obras deberán presentarse en formato hoja A4, con un máximo de hasta tres trabajos por persona. Como requisito, cada participante deberá adjuntar sus datos personales, el sitio representado y una breve reseña sobre la experiencia del dibujo.

La recepción de trabajos estará abierta hasta el miércoles 29 de abril en la Casa de la Cultura.

Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición en el marco del Aniversario de la Villa y, además, cinco de ellas serán elegidas para integrar el Calendario Oficial.

Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en la Casa de la Cultura o vía mail a: cultura@villalaangostura.gov.ar, enviando nombre, DNI y teléfono de contacto.

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