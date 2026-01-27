Angostura Informa

Festival de los Siete Lagos 2026: música en el puerto de Villa La Angostura

Ene 26, 2026

Este miércoles 28 de enero, a las 17:30 horas, el puerto de Villa La Angostura será escenario de una nueva propuesta cultural en el marco del Festival de los Siete Lagos 2026.
La jornada contará con la presentación de Sonidos de Huemul y la Camerata de los Siete Lagos, en un concierto al aire libre que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la música en un entorno natural único.
La actividad es organizada por la Asociación Filarmónica de los Siete Lagos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa La Angostura, y forma parte de una programación que busca acercar la música a distintos espacios públicos de la localidad.

