Uso racional del agua – Decreto N.º 26/2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, según lo establecido en el Decreto N.º 26/2026, se solicita a vecinos y vecinas realizar un uso racional y responsable del agua potable.

La normativa tiene como objetivo garantizar el abastecimiento equitativo del recurso, especialmente en contextos de alta demanda. En este marco, se recuerda la importancia de priorizar el consumo esencial, evitar usos innecesarios y respetar los horarios de riego vigentes.

El cuidado del agua es una responsabilidad compartida y fundamental para el bienestar de toda la comunidad.

Navegación de entradas